KV-Reserve geht als Tabellenführer in den dritten Spieltag

Auch die Classic-Kegler in der Verbandsliga Niedersachsen setzen ihren Spielbetrieb fort. Am dritten Spieltag treffen sich am Sonntag von 10 Uhr bis 15 Uhr im Bowling- und Kegelzentrum in Reislingen wieder alle fünf Teams. In den bisherigen Spielrunden konnte sich noch keine Mannschaft entscheidend...