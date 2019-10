Reis: Punktsieg gegen den Skandal-Profi

Erst hart, am Ende aber herzlich: So zeigte sich Skandal-Profi Levan Shonia am Samstagabend nach seiner einstimmigen Punktniederlage gegen den Wolfsburger Supermittelgewichts-Boxer Artur Reis nach sechs umkämpften Runden im Maritim Berghotel in Braunlage. Der in Kiew lebende Georgier hatte vor fast...