Für Wendschott gilt: „Verlieren verboten“

Wegen der Europa-League-Begegnung beim AS Saint-Etienne am Donnerstagabend bestreitet der VfL Wolfsburg sein Bundesligaspiel gegen Union Berlin erst am Sonntag. Die Spiele in der Fußball-Kreisliga finden deshalb bereits Samstag statt. Das Topspiel steigt in Wendschott, wo der WSV den TSV Wolfsburg...