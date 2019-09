1. FC und Mörse: Die Heimbilanzen stimmen zuversichtlich

Nach zwei Niederlagen in Folge will der 1. FC Wolfsburg in der Fußball-Bezirksliga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Das Team von Trainer Mohammed Rezzoug empfängt am Sonntag die FSV Adenbüttel Rethen. Eine vermeintlich leichtere Aufgabe hat die TSG Mörse zu lösen: Schlusslicht Gamsen ist zu...