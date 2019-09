Ziehl hat offensiv wie defensiv die Qual der Wahl

Der VfB Lübeck sitzt ihnen im Nacken – die U23-Fußballer des VfL Wolfsburg sind somit in der Pflicht: Für den Regionalligisten muss am Samstag (16 Uhr) im heimischen AOK-Stadion ein Sieg her gegen den Tabellenzwölften SSV Jeddeloh. Beim 5:0-Auswärtserfolg über Drochtersen/Assel präsentierte sich...