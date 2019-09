Goldige TV-Jahn-Talente überzeugen beim Croco-Cup

Gleich mit zehn Kämpfern, die von Trainerin Inge Coodt und Betreuerin Jessica Rabsch begleitet wurden, trat die Judosparte des TV Jahn Wolfsburg beim Croco-Cup in Rohrberg an und war in den Altersgruppen U9 bis U15 vertreten. U13 und U15: In der U13 holte sich Lina Bellmann in der Gewichtsklasse...