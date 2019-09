Der TSV und Barnstorf jubeln an der Spitze

In der Fußball-Kreisliga Wolfsburg war am Sonntag ordentlich was los: Das Spiel in Neindorf zwischen der FSG und dem TV Jahn wurde kurz vor Schluss abgebrochen, in Kästorf zeigte der Schiedsrichter fünf Platzverweise, und der 1. FC Wolfsburg kassierte neun Gegentore gegen den ESV. An der...