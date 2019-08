Mörse-Coach Orth hofft auf Reaktion gegen FC

Das dritte Wolfsburg-interne Duell in der Fußball-Bezirksliga-Saison steht vor der Tür. Für Gastgeber TSG Mörse geht es um Wiedergutmachung, der 1. FC Wolfsburg will seine bisher gute Ausgangsposition weiter ausbauen. Das Kräftemessen der beiden Teams steigt bereits am heutigen Samstag um 15 Uhr im...