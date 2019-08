Triathleten auf dem Treppchen

Zum großen Showdown kam es am vergangenen Samstag beim letzten Ligarennen der Triathlon-Landesliga auf der Sprintdistanz in Helmstedt. Die Triathleten des VfL Wolfsburg II gingen ambitioniert an den Start, denn der mögliche Sprung auf ein Podiumsplatz in der Liga-Teamwertung sollte noch geschafft...