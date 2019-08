Blue Wings Wolfsburg: Stefan Trienke hört als Headcoach auf

Eine Ära geht zu Ende. Seit 2007 übt Stefan Trienke das Amt des Headcoachs bei den Blue Wings aus und brachte seitdem den seinerzeit am Boden liegenden Wolfsburger American Football in mühevoller Arbeit langsam wieder zurück in die Erfolgsspur. Nach dem quasi mit dem 33:18 über die Hamburg Pioneers erreichten Klassenerhalt teilte er der Mannschaft mit: „Ich höre zum Saisonende auf.“

Eine Entscheidung, die Trienke nicht leicht fällt. Aber: „Ich verändere mich beruflich, werde künftig von Wolfsburg nach Hannover pendeln. Da kann ich nicht garantieren, bei jedem Training pünktlich auf dem Platz zu stehen“, begründete er seinen Abschied. Im Hintergrund werde er jedoch weiter für die Blue Wings tätig sein. „Ich bleibe Leiter der Football-Abteilung.“ Bei der Suche nach einem neuen Trainer sei der Verein „auf einem guten Weg“, vermelden könne man aber noch nichts. Das hört sich so an, als ob Trienkes Nachfolger bereits feststeht, aber noch nicht vorgestellt werden möchte. Möglich, dass er im Moment noch woanders tätig ist.

Sein letztes Heimspiel als Headcoach genoss Trienke. Nach dem zweiten Interception-Touchdown seines Teams spürte er, „dass wir das Spiel im Sack haben“. Zum Abschied geht es nun noch zweimal nach Hamburg an den folgenden Wochenenden. Deshalb mag er eigentlich noch gar kein Fazit seiner zwölf Cheftrainer-Jahre ziehen.

Auf beharrliche Nachfrage tut er es dann doch. „2007 fing alles mit drei Leuten beim ersten Training an. Die ersten drei Saisons von 2008 bis 2010 waren hart, wir gewannen kein einziges Spiel.“ Doch von da an ging es aufwärts. 2012 folgte der Aufstieg in die Oberliga, 2018 ging es weiter hoch in die Regionalliga. In die Spielklasse, in der die Blue Wings in den 1990er-Jahren und kurz nach der Jahrtausend-Wende einige Erfolge feierten. „Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir die Rückkehr etwas schneller schaffen.“

Doch Trienke und seine Mitstreiter ließen nie locker. Um keine finanziellen Risiken einzugehen, verzichteten die Blue Wings unter Trienke auf zu bezahlende US-Import-Spieler, wie sie die aktuellen Regionalliga-Konkurrenten in ihren Kadern haben. Trotzdem behauptete sich der Aufsteiger. „Darauf“, so Trienke, „bin ich richtig stolz.“