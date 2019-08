3:3 – 1. FC Wolfsburg kommt in Fallersleben dreimal zurück

Sechs Tore – und am Ende zwei Trainer, die zwar Fehler bemängeln, aber auch nicht gänzlich unzufrieden sind: Nach einem munteren Schlagabtausch verbucht der VfB Fallersleben dank des 3:3 (2:1) gegen den 1. FC Wolfsburg den ersten Punktgewinn in der Fußball-Bezirksliga. Dabei hätten es beinahe drei Zähler sein können, ja müssen.

Es läuft die 90. Minute: Der eingewechselte Marvin Grubert geht alleine auf das FC-Tor zu. Statt den Ball querzulegen, will er selbst das wohl entscheidende 4:2 für seinen VfB erzielen, scheitert aber. Zwei Minuten später folgt die Quittung: Giuseppe Marchese erzielt für die Wolfsburger noch das 3:3. „Bei dem Spielverlauf müssen wir uns ärgern. Wir lagen dreimal in Führung, müssen das irgendwie über die Zeit bringen“, haderte VfB-Trainer Lars Ebeling.

Denn egal, ob nach dem 1:0 von Carlo Fischer (8.), dem 2:1 von Fabian Bauer (28.) oder dem 3:2 von Marcel Schöpke (55.) – auf jeden Treffer Fallerslebens fanden die Gäste irgendwann die passende Antwort. „Wir haben aber mitgeholfen“, zeigte Ebeling auf. Beispielsweise schaltete die Defensive zweimal ab, als ein Ball in Richtung Seitenlinie ging – was die wachen Wolfsburger ausnutzen, den Ball noch erliefen, flankten – und trafen.

Mohammed Rezzoug ärgerten wiederum die Gegentreffer seines Teams. „Drei Stück sind zu viele. Aber gerade das erste und das zweite waren Geschenke“, erklärte der FC-Coach. „Unnötige Fouls haben zu Freistößen geführt. Danach haben wir nicht entschlossen genug um die zweiten Bälle gekämpft.“

So gab es auf beiden Seiten Lehren, die aus dem Spiel gezogen werden müssen. Trotzdem können beide Trainer gut mit dem Ergebnis leben. „Das 3:3 geht insgesamt in Ordnung“, urteilte Ebeling. Dem schloss sich auch Rezzoug an: „Wir haben jetzt vier Punkte aus den ersten zwei Spielen. Und meine Truppe hat gezeigt, dass sie Teamspirit und Kampfgeist hat.“

VfB: Majid – Fischer, Laux, Bauer (89. Borhani), Augustyniak (80. Bolgert), Hahn, Kromann, Krizak, Ponischil, Schöpke (82. Grubert), Krebs.

1. FC: Spelly – Haji, Muser, Colombo (75. Sincar), Mustafa, Fack, Marchese, Spanu, Axt (56. Spilker), Barkallah, Becker.

Tore: 1:0 Fischer (8.), 1:1 Marchese (9.), 2:1 Bauer (28.), 2:2 Fack (48.), 3:2 Schöpke (55.), 3:3 Marchese (90.+2).