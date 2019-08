Auf die U19 wartet im zweiten Spiel der erste Gratmesser

Nach den souveränen Auftaktsiegen haben die Junioren-Fußballer des VfL Wolfsburg zwei echte Gratmesser vor der Brust. Die U19 ist am Samstag (13.30 Uhr) in der A-Junioren-Bundesliga beim SV Werder Bremen zu Gast, die U17 treffen in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost am Samstag (16 Uhr) auswärts...