Kicks Kader ist zum Auftakt nicht vollzählig

Neue Saison, alte Personalsorgen: Der SSV Vorsfelde startet am Samstag bei Aufsteiger TuSpo Petershütte in die neue Landesliga-Saison. Zum ersten Mal auf der Trainerbank des SSV wird der ehemalige VfL-Profi Burkhard Kick sitzen. Trotz des mittelgroßen Umbruchs im Sommer bewiesen die Vorsfelder in...