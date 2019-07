Hoffmann verlängert bei Handballern des MTV Vorsfelde

Auf knapp 400 weitere Tore von linksaußen dürfen sich die Fans des MTV Vorsfelde freuen, so denn die Hochrechnung aufgeht. Lars Hoffmann, zweitbester Torjäger der vergangenen Handball-Oberliga-Saison, hat seinen Vertrag in Vorsfelde um ein Jahr bis 2021 verlängert. 193 Treffer gingen in der...