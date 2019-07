Wolfsburger NFV-Cup zum Jubiläum auf Kleinfeld

Zum 40-jährigen Bestehen des Fußballkreises Wolfsburg steigt der NFV-Cup in diesem Jahr in einem besonderen Format. Am Sonntag, 4. August, findet die Stadtmeisterschaft als eintägiges Kleinfeld-Turnier im VfL-Stadion am Elsterweg mit 14 Mannschaft von der Oberliga bis zur Kreisliga...