Vanessa Seeger ist Niedersachsens Juniorin Nummer 1

Vanessa Seegers Trophäenvitrine füllt sich weiter. Von den Landesverbandsmeisterschaften in Hannover brachte sie zwei Goldmedaillen mit. Die Sportschützin aus Sülfeld schaffte in der Disziplin Luftpistole mit der Mannschaft und im Einzel in den Juniorinnen-Klassen den Sprung auf Platz 1. Das...