Die Top-Lokalmatadorinnen beim Reitturnier des RFV Vorsfelde

Diese beiden Lokalmatadorinnen wollen ihren RFV Vorsfelde und die Pferdesportfreunde unserer Stadt am Wochenende stolz machen: Dressur-Reiterin Johanna Ulbricht (34) und Springreiterin Mali Spahrbier (32) gehen beim am Donnerstag beginnenden großen Sommer-Turnier in den höchsten Klassen als einzige Vertreter des Gastgebers auf der Anlage am Alten Kirchweg an den Start. Und beide haben eine ganz außergewöhnliche Bindung zu ihrem Pferd.

Spahrbier reitet den 13 Jahre alten Hannoveraner St. Laurion. Erst im vergangenen Jahr gab das Duo sein Comeback, nachdem das Pferd drei Jahre krank war. „Er hatte Rückenprobleme und eine Zyste im Kopf, die operativ entfernt wurde. Dazu musste der Schädel geöffnet werden“, erzählt die Reiterin, und es hört sich an, als ob ihr die Erinnerung daran einen kleinen Kloß im Hals beschert.

Doch zusammen meisterten sie die schwere Zeit und bestreiten seit 2018 wieder Wettkämpfe. „Das war wie im Märchen. St. Laurion hat mir meinen Traum erfüllt, in der S-Klasse, der schweren Kategorie, zu starten“, erzählt die Reiterin stolz. Aufs Heimspiel in Vorsfelde freut sie sich nun besonders, „weil viele Zuschauer da sind, die man kennt“. Deswegen ist sie hochmotiviert. Da sie zuletzt viel für ihre Doktorarbeit tun musste, kam das Training ein bisschen zu kurz. „Wir wollen deshalb erst einmal eine schöne rhythmische Null-Fehler-Runde reiten“, sagt Spahrbier zum Ziel in allen Springen. „Klappt das, sind wir gut dabei. Mein Pferd ist richtig schnell. Eine Platzierung wäre immer toll.“

Weniger dramatisch, aber nicht minder spannend ist Ulbrichts Verhältnis zu ihrem Pferd. „Dantes stammt aus eigener Zucht. Auch ausgebildet habe ich sie selbst.“ Mittlerweile ist die Hannoveraner-Stute zwölf Jahre alt „und im besten Alter für hohe Dressurklassen“, findet ihre stolze Besitzerin, Trainerin und Reiterin. Die rechnet aber mit ein bisschen Nervosität bei Mensch und Tier anlässlich des Heimspiels. „Zu Hause ist es am schwersten.“ Die vertraute Anlage werde zum Turnier geschmückt, plötzlich seien viel mehr Menschen dort – „das kann für Aufregung beim Pferd sorgen“, hat Ulbricht festgestellt. Auch sie sei „ein bisschen angespannter als sonst“, denn: „Vor heimischem Publikum möchte man erst recht eine gute Leistung zeigen.“

Wie ihre Vereinskollegin hofft Ulbricht auch auf Platzierungen in ihren drei Wettkämpfen. Sie startet sogar in der Top-Dressur, dem St. Georg Special*. Der bildet den krönenden Abschluss der Dressur-Wettkämpfe und fängt am Sonntag um 13.30 Uhr an. Am selben Tag findet auch der Höhepunkt im Springen statt: eine Prüfung der Klasse S** mit Stechen, die als letzter Wettkampf der vier Turniertage von 15 Uhr an ausgetragen wird.

Der veranstaltende RFV Vorsfelde hofft insgesamt auf 1000 bis 1500 Zuschauer, wie Pressewartin Sabine Scharke-Krüger erklärt. Insgesamt haben sich 600 Reiter mit 1300 Pferden angekündigt, 1400 Starts sind geplant. Damit bleiben die Ausrichter etwas unter ihren Erwartungen. Grund seien zwei parallel in Isernhagen und Lüneburg stattfindende Turniere. Doch davon lassen sich die Vorsfelder die Vorfreude nicht trüben. Am Mittwoch liefen noch die Vorbereitungen auf der Anlage. „Aufgrund der Hitze wurden und werden die Plätze viel gewässert.“

Los geht es am Donnerstag um 9.30 Uhr, der letzte Wettkampf beginnt um 15.30 Uhr (M-Springen). Freitag (Beginn 7 Uhr/letzter Start 18 Uhr), Samstag (7.30/ 16.30 Uhr) und Sonntag (8.30/15 Uhr) gibt es ebenfalls gutklassigen Reitsport zu sehen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, teilt der Veranstalter mit.

Dressurreiterin Johanna Ulbricht vom RFV Vorsfelde. Foto: Verein / Privat

Zur Person

Johanna Ulbricht vom gastgebenden RFV Vorsfelde wurde am 22. Dezember 1984 in Wolfsburg geboren.

Die Dressurreiterin startet mit ihrer zwölfjährigen Hannoveraner-Stute Dantes beim Turnier in Vorsfelde einmal am Samstag (15 Uhr/Klasse M*) und zweimal am Sonntag (8.30 Uhr/Klasse M** und 13.30 Uhr/St. Georg Special*).

Von Beruf ist die 34-Jährige studierte Immobilien-Wirtin und bei den VW Group Services im Flächenmanagement angestellt.

Mali Spahrbier vom RFV Vorsfelde. Foto: Verein / Privat

Zur Person

Mali Spahrbier vom RFV Vorsfelde wurde am 20. Oktober 1986 in Oldenburg/Holstein geboren.

Die Springreiterin startet beim Turnier in Vorsfelde mit ihrem Pferd St. Laurion, einem 13 Jahre alten Hannoveraner, am Samstag zweimal (14 Uhr/Klasse M* und 16.30 Uhr/Klasse S*) sowie am Sonntag einmal (13.30 Uhr/Klasse S*).

Von Beruf ist die 32-Jährige Ingenieurspsychologin und arbeitet bei VW als Expertin für Nutzererleben.