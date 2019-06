Straffer Plan, aber viel Freude beim SV Reislingen/Neuhaus

Die Partystimmung wirkt noch nach: Mit viel Freude stellen sich die Landesliga-Fußballer des SV Reislingen/Neuhaus der Saisonvorbereitung. Den Auftakt in die Trainings- und Testspielwochen macht das Duell mit dem Regionalliga-Team des VfL Wolfsburg am Mittwochabend. Keine vier Wochen ist es her,...