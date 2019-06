Bestzeiten und DM-Qualifikation für Quarata

Mit drei Leichtathleten war der VfL Wolfsburg bei den Landesmeisterschaften im Mehrkampf in Bad Harzburg vertreten. Am besten schnitt Louis Quarata ab. Er trat in der Altersklasse M15 zu seinem ersten Neunkampf an. Die Disziplinen Stabhochsprung (2,20 Meter) und 1000 m (3:21,85 Minuten) absolvierte...