Erster Test, erste Niederlage für den VfL Wolfsburg II

Am Freitag stand für das neue Team des VfL Wolfsburg II die erste Trainingseinheit auf dem Programm, am Sonntag folgte der erste Test – und der endete gleich mal mit einer Niederlage. Mit 0:1 (0:1) verlor der Meister der Fußball-Regionalliga Nord gegen Viktoria Berlin aus der Nordost-Staffel. Was...