Zwei Neue für den VfB Fallersleben

Zwei weitere Neue beim Meister der Fußball-Kreisliga: Unmittelbar, nachdem am vergangenen Sonntag der Titel und damit der Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga in trockenen Tüchern war, präsentierte Fallerslebens Trainer Lars Ebeling zwei weitere Zugänge für die kommende Spielzeit. Mohamed Majid ist...