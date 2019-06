Kreisliga-Aufstiegsfrage: Fallersleben oder Heiligendorf?

Der 30. und damit letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga steht vor der Tür – und der hat es trotz eines Mini-Programms in sich. Denn mit dem VfB Fallersleben und dem TSV Heiligendorf können noch zwei Mannschaften Meister werden und in die Bezirksliga aufsteigen. Die Begegnung des ESV Wolfsburg...