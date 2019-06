Kein zweiter Aufsteiger in die Bezirksliga

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der Tabellenzweite aus der Fußball-Kreisliga Wolfsburg steigt nicht in die Bezirksliga auf. In knappen Sätzen bestätigte Spielausschussvorsitzender Bernd Hartwig: „Nachdem die in der Oberliga spielende U23 von Eintracht Braunschweig ursprünglich ganz aus dem...