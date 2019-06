Robin Ziegele verlängert beim VfL

Es dauerte eine Weile, ehe Pablo Thiam am Donnerstag ans Telefon ging. „Ich bin bis Samstag in den USA“, klärte der Sportliche Leiter des Nachwuchses des VfL Wolfsburg auf. Etwa, um einen Stürmer für die U23 des VfL für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga zu finden? „Nein, nein“,...