2:4 – die Jahn-Reserve verliert das abgebrochene Match

Das Momentum haben die Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg II nicht mitnehmen können. Teil 2 der Begegnung mit dem TV Salzgitter-Gebhardshagen war schneller rum, als man in Wolfsburg erwartet hatte. Die beiden noch ausstehenden Doppel gingen am Donnerstagabend klar an die Gastgeber. 2:4 verlor die...