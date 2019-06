Brauers Mission: Schnell die Fehler abstellen

Mit 1:4 in Dortmund verloren: Die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg haben im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Am Mittwochabend lief für die Grün-Weißen über die kompletten 80 Minuten jedoch nicht alles schlecht, was wiederum Hoffnung...