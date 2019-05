Heiligendorf legt im Titelrennen wieder kampflos vor

Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga steht auf dem Programm. Spitzenreiter VfB Fallersleben führt die Tabelle nach wie vor mit zwei Zählern Vorsprung an. Die Hoffmannstädter erwarten den TSV Wolfsburg. Der Tabellenzweite aus Heiligendorf kommt wie bereits am vergangenen Sonntag ohne...