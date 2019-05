Hallmann wird Landesmeister im Kunstturnen

Mit sechs Turnern war der TSV Ehmen bei den Kunstturn-Landesmeisterschaften in Nordenham vertreten. Am erfolgreichsten schnitt Mika Hallmann in der Klasse der Neun- bis Zehnjährigen ab. Nach seinem Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften setzte er sich auch auf niedersächsischer Ebene an die Spitze...