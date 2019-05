Football: Wolfsburg Blue Wings chancenlos in Bremerhaven

Zwei US-Spieler machten den Unterschied aus. Das Import-Duo in der Offensive der Bremerhaven Seahawks bekamen die TV Jahn Wolfsburg Blue Wings nicht unter Kontrolle und verloren deshalb am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel in der American-Football-Regionalliga Nord mit 17:33 (0:14, 10:13, 0:0,...