VfL setzt nach Bauchlandung zum letzten Höhenflug an

Am Montag sind sie noch im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft rausgeflogen, am Sonntag können die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg mit einem Sieg im Niedersachsen-Pokalfinale die Wunden ein wenig heilen. In Barsinghausen trifft das Team von VfL-Cheftrainer Thomas Reis am Sonntag (14 Uhr) auf...