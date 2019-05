Die Wolfsburger Blackbirds schielen nach oben

Drittes Spiel, der zweite Sieg: Die Blackbirds Wolfsburg sind in der Baseball-Verbandsliga angekommen. Bei den Sehnde Devils gab es den zweiten Sieg in Folge für den Aufsteiger in der höchsten niedersächsischen Liga. Mit 19:9 setzten sich die Blackbirds durch und rückten dadurch auf den dritten...