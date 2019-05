Achtungserfolg für den MTV Vorsfelde

Achtungserfolg für die Judoka des MTV Vorsfelde auf fremden Matten: In der 2. Bundesliga unterlag das MTV-Team in Müren bei der KGJ Mecklenburg-Vorpommern in der Addition zwar mit 5:9. Nach einem deutlichen 1:6 in der Hinrunde gewann der Liganeuling dann aber überraschend den Rückkampf mit 4:3....