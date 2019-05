Für den TV Jahn und den VfL regnet es Medaillen

Das war eine Cheer-Trophy der Superlative. Knapp 100 startende Cheerleader-Teams traten am Wochenende im Congress-Park in Wolfsburg gegeneinander an. Für die Jahn- und VfL-Starter regnete es Medaillen.

An die 1200 Cheerleader kamen im Congress-Park zur offenen Meisterschaft zusammen. Die Halle war ausverkauft. So schnell wie noch nie, erklärte Melanie Kübler vom ausrichtenden MTV Wolfenbüttel. „Wir hatten binnen vier Wochen alle Startplätze vergeben, und für die Besucher waren die Eintrittskarten auch so schnell weg wie noch nie“, berichtete sie. Für viele Teams ist die Meisterschaft eine Gelegenheit, zwischen den offiziellen Veranstaltungen der Verbände einen Leistungsstand zu erhalten. Andere wiederum treten außer Konkurrenz an, um sich erstmals auf einer Meisterschaft zu zeigen.

Für die Wolfsburger war der Meisterschaftstag ein guter. Allein die Cheerleader des TV Jahn räumten vier erste sowie einen zweiten Platz ab und erzielten dabei Wertungen, mit denen sie auch bei Landes- oder deutschen Meisterschaften gute Chancen gehabt hätten. Ein Beispiel: Die Peewee-Groupstunt „HBC Mini Stingers“ brachte es mit blitzsauberer Routine auf 7.98 Punkte von zehn möglichen. Eine Groupstunt besteht im Gegensatz zu den großen Allgirl-Junior und Senior-Teams aus nur wenigen Sportlern, die vor allem Hebefiguren und athletische Würfen zeigen.

Bei den jüngsten Cheerleadern, den Peewees, geht es noch nicht so hoch hinaus. Umso mehr zählen Ausstrahlung und Sauberkeit der Vorführung. Die Wertung für die „Mini Stingers“ war zugleich die höchste des Tages überhaupt.

Zufrieden war man auch bei den Sportlern des VfL Wolfsburg. „Für unsere Tinys war es die erste Meisterschaft“, sagte Abteilungsleiterin Svenja Kayser. Das Senior Allgirl-Team „Royals Deluxe“ freute sich ebenfalls über einen Titel. „Sie sind als Team super zusammen gewachsen. Der heutige Tag motiviert für die Saison“, sagte sie.

Für das Junior-Allgirl-Level-3-Team war die Cheer-Trophy eine gelungene Generalprobe für die deutsche Meisterschaft. 7,35 Punkte gab es für die „Supreme Deluxe“. Nach der Schrecksekunde über einen sechsten Platz war die Freude umso größer, als die Platzierung dann auf den obersten Treppchenplatz korrigiert wurde.

Die Cheer-Trophy wird im nächsten Jahr voraussichtlich schon im März stattfinden. Die deutsche Meisterschaft findet am 1. und 2. Juni in Aschaffenburg statt.