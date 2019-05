VfL zwischen Generalprobe und Halbfinale

Am Samstag der letzte Spieltag in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost, am Dienstag das Hinspiel des Halbfinales um die deutsche Meisterschaft. Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg sind zum Ende der Saison richtig gefordert. Am Samstag (13 Uhr) empfangen die Wolfsburger den 1. FC Union Berlin im...