Kampfsport-Ass Ögüt auf titelreicher Welt-Tournee

In zweieinhalb Wochen um die halbe Welt gereist – und dabei zahlreiche Erfolge gefeiert. Das Wolfsburger Kampfsport-Ass Yavuz Ögüt vom VfL wurde im Brazilian Jiu Jitsu in dieser Zeit Weltmeister in Abu Dhabi, zweifacher Zweiter in New York und Europameister in Barcelona. Den WM-Titel sicherte er...