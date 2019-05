Wolfsburg Blue Wings ziehen Dachsen das Fell über die Ohren

Jetzt sind die Blue Wings richtig angekommen in der American-Football-Regionalliga Nord! In seinem zweiten Saisonspiel gewann das Team des TV Jahn Wolfsburg bei den Ritterhude Badgers mit 29:20 (0:7, 15:0, 7:13, 7:0), kletterte vorübergehend auf Platz 3 und gab die rote Laterne an den besiegten...