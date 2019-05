Reislingen hat alles wieder in der eigenen Hand

Jetzt hat der SV Reislingen-Neuhaus den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga wieder in eigener Hand. Gegen den SC Gitter setzte der Aufsteiger seinen furiosen Lauf fort und verbuchte Sieg Nummer 4 in Serie. Mehr als eine Stunde spielte der SVR in Unterzahl und gewann dennoch durch einen...