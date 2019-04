U19-Trainer Reis: Nicht den Fokus verlieren

„Die Jungs sind schon alle in ihre Heimatorte gefahren – und plötzlich spielt St. Pauli unentschieden, wir sind Staffelsieger und alle kamen wieder zurück.“ Thomas Reis, Trainer der U19-Fußballer des VfL Wolfsburg, beschrieb so die Situation am Samstagabend. Sein Team hatte das eigene Spiel gegen...