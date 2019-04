Vorsfelde III: Vor der Meister-Party zittert der SSV

Es ging rund in der 1. Fußball-Kreisklasse Wolfsburg: In Vorsfelde knallten nach einer spannenden Partie die Sektkorken, im Tabellenkeller verschaffte sich Velstove etwas Luft im Abstiegskampf. Für Hattorf wird es nach dem 0:4 in Heiligendorf dagegen immer enger. SSV Vorsfelde III – TSV Hehlingen...