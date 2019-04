Heiligendorf trifft im Kreisliga-Gipfel auf Fallersleben

Der 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga hat es in sich. Sowohl an der Spitze als auch am Ende der Tabelle können Vorentscheidungen fallen. Spitzenreiter Fallersleben ist beim Tabellenzweiten in Heiligendorf zu Gast. Das Schlusslicht der Liga, die Drittvertretung von Lupo, empfängt mit Kästorf den...