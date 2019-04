Fußball-Zweitligist VfL Wolfsburg U20 will gegen Saarbrücken zurück in die Erfolgsspur.

VfL II will zurück an die Tabellenspitze

Mund abputzen, weitermachen: Nach der bitteren 0:1-Niederlage beim FSV Hessen Wetzlar musste die zweite Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wolfsburg die Tabellenführung der 2. Bundesliga an den FC Bayern München II abgeben. Am Samstag (11 Uhr) erwartet die VfL-U20 im Stadion am Elsterweg den 1. FC Saarbrücken.

„So bitter kann der Fußball sein. Es gewinnt eben nicht immer die bessere Mannschaft“, sagt VfL-Coach Saban Uzun im Rückblick auf die bittere Niederlage vom vergangenen Spieltag. Mit der Leistung seines Teams war er trotz der Punktverluste zufrieden. „Nur weil wir verloren haben, waren wir nicht schlecht – im Gegenteil. Für unsere junge Mannschaft gehört es zum Reifeprozess dazu, mit solch bitteren Niederlagen umzugehen.“

Die Saarländerinnen reisen mit viel Rückenwind nach Wolfsburg. Mit einem 7:2-Erfolg gegen Weinberg vom Ostermontag und nur einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen sind die Saarbrückerinnen nicht zu unterschätzen. Besonders auf Angreiferin Julia Matuschewski sollte die Uzun-Elf ein Augenmerk legen: Die Top-Angreiferin der Liga (19 Saisontore) befindet sich in toller Form und langte gegen Weinheim viermal hin.

Neben der aktuellen beschäftigen sich die Wölfe-Verantwortlichen bereits mit der neuen Saison. Nachdem Trainer Uzun seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte (wir berichteten), gab der VfL das neue Trainer-Duo für die kommende Spielzeit bekannt: Steffen Beck, aktuell Coach von Staffelkonkurrent FF USV Jena, unterzeichnete einen bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag.

Als spielende Co-Trainerin wird ihm Agata Tarczynska assistieren. Die 30-Jährige ist Ex-VfLerin und erzielte in der Saison 2016/2017 in 21 Partien 17 Treffer. Beck übernimmt zudem die vakante Position als Sportlicher Leiter Nachwuchs.

Für unsere junge Mannschaft gehört es zum Reifeprozess dazu, mit Niederlagen umzugehen. Saban Uzun