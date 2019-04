Lerch gönnt dem Team viel Finalort-Atmosphäre

Wolfsburg. Die Erstliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg reisen am Montag, also zwei Tage vor dem DFB-Pokalfinale, nach Köln.

Die Vorgaben sind unmissverständlich: „Wir wollen nächste Woche zwei Titel nach Wolfsburg holen.“ Stephan Lerch, sonst ein Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt, wurde am Freitag deutlich. Der Trainer der Erstliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg will mit seinem Team an diesem Sonntag gegen den SC Sand und am 5. Mai bei der TSG Hoffenheim nicht nur die beiden fehlenden Siege zur Titelverteidigung in der Bundesliga einfahren, auch den DFB-Pokalsieg am 1. Mai in Köln gegen den SC Freiburg macht der VfL-Coach zur Pflicht.

Der VfL startet die konkrete Vorbereitung auf den Pokalknüller am Montag. Vormittags bittet Lerch seine Spielerinnen noch zu einer regenerativen Einheit auf dem Trainingsplatz am Elsterweg. Jene, die gegen Sand über die volle Distanz gegangen sind, werden weniger, die Ergänzungsspielerinnen entsprechend mehr belastet.

Mittags macht sich der Wolfsburger Tross dann auf den Weg in die Domstadt, wo am Abend das Hotel bezogen wird. „Es ist immer schön, frühzeitig an einem Finalort zu sein und die Atmosphäre in der Stadt und beim Abschlusstraining am Dienstag im Stadion auf sich wirken zu lassen“, sagt Lerch.

Für den VfL-Trainer und Abwehrchefin Nilla Fischer steht am Dienstag noch ein offizieller Termin auf dem Programm. Beide werden den Journalisten bei der obligatorischen Vorab-Pressekonferenz Rede und Antwort stehen.