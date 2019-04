VfL trifft auf Bayern-Schreck Sand

So wie hier beim Treffer von Zsanett Jakabfi zum 2:0-Zwischenstand gegen den MTV Duisburg wollen die VfL-Frauen um Lena Goeßling (Mitte) am Sonntag auch gegen den SC Sand jubeln.

Die Titelverteidigung in der Frauen-Bundesliga nimmt für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg immer deutlicher Konturen an. Nach dem 5:0 gegen den MSV Duisburg hat das Team von Trainer Stephan Lerch drei Spieltage vor Schluss bei 50 Zählern beste Aussichten auf den dritten Titelgewinn in Serie. Verfolger FC Bayern liegt vier Punkte hinter dem VfL.

Der wiederum will den nächsten Schritt Richtung Titelgewinn am Sonntag (14 Uhr) im AOK-Stadion mit einem weiteren Sieg gegen den SC Sand machen. Doch Achtung! Champions-League-Halbfinalist und VfL-Verfolger FC Bayern kam vor Wochenfrist beim Tabellen-Achten Sand nicht über ein 1:1 hinaus. Ein Resultat, dass VfL-Coach Lerch durchaus in die Karten spielt, denn dieses Ergebnis erspart ihm den mahnenden Zeigefinger in Richtung seiner Spielerinnen. „Niemand wird Sand unterschätzen“, sagt Lerch.

Dass der SC den laufintensiven und kraftraubenden Stil wie im Heimspiel gegen die Bayern am Sonntag auch in Wolfsburg an den Tag legt – nun, da legt selbst Lerch die Stirn in Falten. Wirklich vorstellen könne er sich das nicht, betont der VfL-Coach. Auch der 9:0-Hinspielerfolg seiner Mannschaft sei kein Maßstab, so Lerch. „Am Sonntag wird es ein ganz anderes Spiel geben.“

Sei‘s drum: Den Wolfsburger Trainer beschäftigen ganz andere Gedanken. Zum Beispiel der nach der Besetzung seiner Startelf für das vorletzte Heimspiel der Saison. Lerch hat die Qual der Wahl. Beim Training am Donnerstagmorgen hatte der 35-Jährige alle Spielerinnen auf dem Platz – sogar die monatelang verletzte Lara Dickenmann (Knieverletzung) drehte ihre Runden. Ins Mannschaftstraining werde die Schweizerin indes vorerst noch nicht einsteigen, sagte Lerch. Sie setze ihr Rehaprogramm fort.