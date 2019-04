Erkenbrecher bleibt Lupo-Coach

Wolfsburg Die Entscheidung ist gefallen: Uwe Erkenbrecher ist auch in der Fußball-Oberliga Trainer von Lupo Martini Wolfsburg.

Nun ist es amtlich: Uwe Erkenbrecher wird auch in der kommenden Spielzeit Trainer des Fußball-Regionalligisten Lupo Martini Wolfsburg bleiben. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Lupos 1. Vorsitzender Rocco Locchiatto zur Vertragsverlängerung mit dem erfahrenen Fußballlehrer: "Mit Uwe haben wir einen absoluten Experten für die uns bevorstehenden Aufgaben. Auch wenn die sportlichen Erfolge in der bisherigen Zusammenarbeit fehlen, sehen wir uns in der ursprünglichen Entscheidung für ihn weiter bestätigt." Erkenbrecher hatte im Januar das Traineramt bei Lupo übernommen, sollte den drohenden Abstieg verhindern. Das gelang nicht. Trotzdem setzt der Verein auch im kommenden Spieljahr in der Oberliga auf Erkenbrecher.

"Nach den bisherigen Misserfolgen spricht es für Lupo und die Vereinsführung, dass sie mir das Vertrauen schenken, den bereits eingeschlagenen Weg weiterzuführen", so der Trainer. Die nächsten Monate werden eine "große Herausforderung für den gesamten Verein". Erkenbrecher spricht von einer "Umbrauchsituation" - auch aufgrund des Abgangs vieler Führungsspieler.