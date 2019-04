Spielt Fallersleben das Zünglein an der Abstiegswaage?

Was steckt noch drin in den Handballern des VfB Fallersleben? Der Aufstieg ist schon lange kein Thema mehr, allenfalls Verbandsliga-Rang 3 ist noch möglich. Der Erwartungsdruck kommt von außerhalb: Wenn am Samstag der SV Altencelle zu Gast ist, schaut fast die halbe Liga auf den VfB – der das...