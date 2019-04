Der VfL Wolfsburg II verliert den Platz an der Sonne

Tabellenführung futsch! Die zweite Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wolfsburg hat eine bittere 0:1 (0:1)-Pleite beim FSV Hessen Wetzlar kassiert. Kontrahent FC Bayern München II siegte zeitgleich souverän mit 4:0 in Gütersloh und zog aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Tabelle an der U20...