Der VfL Wolfsburg II will den Aufwärtstrend bestätigen

Die 2. Frauenfußball-Bundesliga geht in die Endphase: Am Oster-Wochenende wird der 22. Spieltag angepfiffen, fünf Spiele sind es noch für den VfL Wolfsburg II auf dem Weg zum Ligatitel. Am Sonntag (14 Uhr) steht das Spiel beim FSV Hessen Wetzlar an. Die U20 des VfL ist zurück in der Erfolgsspur....