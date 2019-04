„Mega wichtig“ – TSG schlägt 1. FC

Insgesamt fünf Treffer innerhalb von nur zwölf Minuten haben die TSG Mörse auf die Siegerstraße gebracht. In der Fußball-Bezirksliga schlug die TSG im Abstiegskampf den direkten Konkurrenten 1. FC Wolfsburg mit 5:2 (1:0) und zog in der Tabelle an den Gästen vorbei. Durch einen Treffer von Dominick...