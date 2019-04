Gold beim ISAS für Sportschützin Vanessa Seeger aus Sülfeld

Mit einer Goldmedaille und der eingestellten persönlichen Bestleistung übertraf Vanessa Seeger ihre Erwartungen an ihren Auftritt am Wochenende beim Internationalen Saisonauftakt der Sportschützen (ISAS) in Dortmund. Mit der Sportpistole setzte sie in beiden Juniorinnen-Wettkämpfen Maßstäbe und...