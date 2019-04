Heim-DM: Wobspeeders hoffen aufs erste Finale

Noch 14 Tage, dann richten die Wobspeeders des VfR Eintracht Nord erstmals die DM-Endrunde der Bundesliga in Wolfsburg aus. Am 27. und 28. April wollen die Kreuzheider in der Leonardo-da-Vinci-Schule im vierten Endrunden-Anlauf erstmals das Finale erreichen. Die Vorbereitungen auf das Turnier der...